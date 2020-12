Covid, ancora vittime nel Salernitano Nuovi contagi e nuove guarigioni in diversi comuni della provincia

Nuove vittime del Coronavirus in provincia di Salerno. A perdere la vita un anziano di 80 anni di Capaccio Paestum e la seconda vittima Covid nel comune di Serre, la signora Elvira Luongo, "una bravissima donna che tutti conoscevamo come instancabile lavoratrice e che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro. - scrive il sindaco Franco Mennella - Con immenso dolore, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell’intera Cittadinanza ci stringiamo al dolore della famiglia." A perdere la vita, anche un uomo di circa 50 anni di Montesano sulla Marcellana. Il 50enne era malato di alcune patologie pregresse, dopo esser risultato positivo al virus era ricoverato all’ospedale di Polla.

Al momento a Capaccio sono sono 113 gli attuali positivi, mentre 145 le persone che si trovano in quarantena fiduciaria. Ad Eboli, invece, In base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, sono 25 le persone ufficialmente negativizzate e 16 i nuovi positivi. 225 è il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19 ed in isolamento. A Baronissi il bollettino odierno consegna quattro nuovi casi di positività al covid e sette guarigioni. Complessivamente sono 479 le persone residenti o domiciliate a Baronissi contagiate dal coronavirus dall'inizio della pandemia. 128 i positivi attuali. 5 guariti e 5 positivi a Mercato San Severino dopo il numero dei contagi attualmente attivi nel comune è di 108.

Un nuovo aggiornamento dall'associazione Papa Charlie di Pagani, che si era interrotta per una settimana al fine di verificare con la ASL i dati dei guariti, riporta 696 persone attualmente positive al Covid. Il numero dei guariti (737) è quindi superiore a quello degli attuali positivi. Intanto, resteranno chiusi ancora per oggi gli uffici comunali i Angri . Una decisione presa dal vicesindaco Antonio Mainardi in seguito alla riscontrata positività del sindaco Cosimo Ferraioli al fine di effettuare la sanificazione degli ambienti.