Organizzatori di eventi in protesta anche a Salerno Flash mob per chiedere l'intervento del governo a sostegno della categoria

Crisi nera in Campania, lavoratori messi sempre più a dura prova da divieti di spostamenti e ulteriori chiusure in vista delle festività natalizie. Anche a Salerno, come in tutta Italia, questa mattina sono scesi in piazza a protestare gli esponenti dell’ U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzatori Eventi.

Flash mob in piazza Amendola per chiedere maggiore sostegno dal governo che dicono: ci ha abbandonati. Gli operatori del settore Fiere, Mercatini, Eventi, Agenzie di Viaggio, Turismo, Cerimonie e Wedding hanno voluto far sentire la propria voce e manifestare pacificamente contro le chiusure e contro i ristori che non hanno riguardato questa categoria che comprende un gran numero di imprese italiane. Allestiti simbolicamente gazebi vuoti nelle città, a testimonianza del nulla che – dicono - è stato riservato a questo settore.