Salerno: prende forma il parcheggio dell'ex Genio Civile Procedono i lavori per la nuova area sosta a pagamento |FOTO E VIDEO

Procedono senza sosta e a passo svelto i lavori per il “nuovo” parcheggio (temporaneo) nell'area dell'ex genio civile a Salerno. Abbattuti quasi tutti gli alberi, spianata l'area e posata la prima distesa di cemento. Dopo 17 anni, l'area demaniale dell' “ex Genio Civile” di via Porto, a Salerno, aprirà come parcheggio pubblico.

“Una risposta concreta alle numerose istanze di commercianti e titolari di locali pubblici del centro storico, fortemente penalizzati dalla carenza di spazi per la sosta dei veicoli dei clienti, soprattutto durante il weekend.” Aveva dichiarato l'amministrazione annunciando di aver trovato un accordo per la concessione dell'area. Il parcheggio dell' “ex Genio Civile”, riservato solo alle autovetture del corpo e del personale dipendente dal 2003, coprirà il periodo necessario per l’ultimazione dei lavori del Crescent, prevista per il mese di giugno 2021.

I cittadini potranno usufruire dell'area a pagamento negli orari non lavorativi, vale a dire nelle fasce serali dei giorni infrasettimanali, nonché nei fine settimana. La gestione dell'area sarà affidata, come per le altre aree di sosta similari, alla società “Salerno Mobilità”.