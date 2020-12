Salerno Pulita, appello ai commercianti per raccolta cartoni "No ad abbandoni indiscriminati che deturpano la città"

Durante il periodo natalizio c’è un maggiore conferimento di cartone da parte delle attività commerciali. Salerno Pulita rivolge un appello ai negozianti affinché "collaborino per contribuire al decoro della città e per facilitare quanto più possibile le operazioni di raccolta da parte degli operatori. E’ bene ricordare, infatti, che l’ordinanza sindacale del 17 marzo 2016 (prot. 0048420) in materia di raccolta differenziata prevede, infatti, che i commercianti solo nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, alla chiusura pomeridiana dell’esercizio possono disfarsi dei cartoni, che “devono essere asciutti, piegati, legati e depositati a pie’ di negozio”. Il giovedì, ma solo all’orario di chiusura dell’esercizio, i negozianti possono conferire anche la carta", ha ricordato in una nota la partecipata del comune.

Dunque, ricapitolando, i commercianti possono disfarsi dei cartoni tutti i giorni, dalle ore 13 alle 14, escluso la domenica e i lunedì. Una sorta di "promemoria" con l'obiettivo di evitare abbandoni indiscriminati.