Salerno verso la zona gialla: è corsa allo shopping Folla in centro e nei quartieri e file all'esterno dei negozi

L'incertezza delle ultime ore, acuita dalle nuove disposizioni del governo, hanno creato caos e confusione in città. Con l'avvicinarsi del Natale e della zona gialla per qualche giorno, per poi ripiombare nella zona rossa è scattata anche a Salerno la corsa allo shopping. Traffico e lunghe file nei quartieri della zona orientale e in centro. Folla all''uscita dei negozi che in queste ore stanno cercando di recuperare, se pur in parte, il denaro perso negli ultimi mesi. Diverse le pattuglie della polizia municipale e i carabinieri in strada per accertare che si mantengano le disposizioni anti Covid.

La Campania dunque da domani torna zona gialla: scade infatti, e non sarà rinnovata, l'ordinanza del ministro Speranza che l'aveva classificata in un'area di rischio più elevata. A partire da giovedì 24, però, entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali che renderanno l'intera Italia zona rossa nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio.