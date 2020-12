Buoni spesa, a Salerno poco meno di 3mila i beneficiari L'amministrazione: "Continua la distribuzione, nessuno resta solo"

Prosegue regolarmente la distribuzione dei buoni spesa ai 2927 beneficiari dell'aiuto destinato a persone e famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Complessivamente sono in distribuzione buoni spesa per un importo totale di 367.150,00 euro. La consegna avviene direttamente al domicilio del beneficiario, con riservatezza e comodità, a cura della ditta Salerno Trasporti che - come per le prime due tornate di distribuzione - sta svolgendo gratuitamente il servizio a favore della collettività.

Tutta la procedura di assegnazione, distribuzione ed erogazione dei buoni spesa è stata svolta con grande efficienza operativa ed amministrativa dal Comune di Salerno. La quasi totalità delle domande è stata gestita da remoto,in formato elettronico evitando assembramenti negli uffici e garantendo una più celere definizione delle graduatorie degli assegnatari e degli esclusi. Tutti hanno potuto agevolmente controllare l'esito della propria pratica riducendo a zero contestazioni e critiche.

"Il modello Salerno è stato adottato anche da altre amministrazioni del territorio. Entro la giornata di lunedì 21 la distribuzione dei buoni spesa sarà completata permettendo alle persone ed alle famiglie in difficoltà di ricevere un aiuto concreto e trascorrere un Natale un poco più sereno. La somma di denaro che sarà spesa in alimenti, accumulata con i residui delle precedenti distribuzioni e le donazioni di imprese e private cittadini al Fondo Comunale, rappresenta un ulteriore aiuto anche per gli esercizi commerciali cittadini. A Salerno nessuno resta solo". Si legge in una nota dell'amministrazione comunale.