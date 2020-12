Salerno, folla in centro: è corsa ai regali Preoccupano gli assembramenti

Il Natale è alle porte e nonostante le nuove restrizioni emanate dal presidente della regione Vincenzo De Luca - che lasciano, di fatto, la Campania in zona arancione - è corsa ai regali a Salerno città. Un fiume di gente ha invaso, da questa mattina, le vie del corso. Si registrano traffico e lunghe file fuori i negozi nei diversi quartieri della città, dalla zona orientale al centro. La chiusura del lungomare e di alcune delle maggiori piazze del capoluogo non ha scoraggiato le tante persone che hanno approfittato della bella giornata per fare una passeggiata e fare acquisti, tenendo anche conto dell'avvicinarsi del Natale e delle nuove restrizioni. Preoccupano, però, i tanti assembramenti. Diversi i cittadini che lamentano “pochi controlli” nonostante siano diverse le pattuglie della polizia municipale e i carabinieri in strada per accertare che si mantengano le disposizioni anti Covid. Controlli anche alla stazione.