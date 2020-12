Coronavirus, a Salerno controlli a tappeto in stazione Verifiche anche a piazza della Concordia e al parco Pinocchio per chi arriva in autobus

Raffica di controlli per chi arriva a Salerno. Nell'ultimo fine settimana prima delle festività natalizie la stazione centrale è blindata. Gli agenti di polizia stanno verificando le autocertificazioni dei viaggiatori in arrivo mentre gli operatori sanitari stanno sottoponendo al controllo della temperatura tutti i passeggeri, stessa procedura anche a piazza della Concordia e al parco Pinocchio per chi arriva in autobus. Nelle ultime ore sono già scattate tre sanzioni.

Massima allerta, dunque, da parte delle forze dell’ordine anche in vista delle festività “Per dare un senso di maggiore sicurezza a chi arriva e ai cittadini” Sottolinea il primo cittadino Vincenzo Napoli. Nella giornata di ieri, il sindaco, in videoconferenza con il prefetto Russo e il questore, ha messo a punto un piano dei controlli: “Abbiamo deciso in che modo rafforzare e razionalizzare le forze per fare in modo che la città sia sotto controllo, penso e spero che le cose stiano andando nel verso giusto.” Ha dichiarato la Fascia Tricolore.