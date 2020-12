Unisa: buon natale dal Rettore... con un ospite a sorpresa Ciro Priello dei The Jackal guest star del video |VIDEO

Per un anno particolare c'era bisogno di un augurio speciale. E così è stato. Il Rettore dell'università di Salerno, Vincenzo Loia, ha da poco pubblicato un video in cui augura a tutta la comunità accademica un buon natale e felice anno nuovo, ma non lo ha fatto da solo, con lui un ospite speciale: Ciro Priello dei The Jackal. Con la sua solita ironia, la guest star del video ha chiesto al rettore di “trattare bene gli studenti” anche in virtù dell'anno complesso che si è vissuto. Un anno difficile, certamente ma affrontato in maniera esemplare come sottolinea il rettore Loia: “Quello che c'è di magnifico è come la nostra comunità si è comportata, dai docenti agli studenti.”

A chiudere il video, le parole di tanti ragazzi che aspettano, ansiosi, di poter tornare al campus per poter rivivere una normalità fatta di cose “scontate”: come un caffè al bar di lettere, un saluto tra i compagni, una lezione in aula, il contatto diretto con i professori o, ancora, che desiderano di viver l'emozione dell'erasmus.