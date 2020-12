A3, chiuso il tratto Nocera sud - Cava dei Tirreni Chiusura dalle 22 di mercoledi 23 dicembre sull'autostrada Napoli Salerno

Autostrade Meridionali informa che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di installazione del sistema di pesatura dinamica, in orario notturno, dalle 22.00 di martedi' 22 alle 6:00 di mercoledi' 23 dicembre, sara' chiuso il tratto compreso tra Nocera sud e Cava De' Tirreni, verso Salerno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Nocera sud, si potra' percorrere la viabilita' ordinaria e rientrare sulla A3 alla stazione di Cava De' Tirreni.