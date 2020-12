Salerno: Natale e solidarietà, il"Virtuoso" pensa ai bisognosi Nei giorni di festa l'istituto alberghiero offrirà delle lunch bag alle persone in difficoltà

Natale e solidarietà, questi gli elementi protagonisti della nuova iniziativa dell'Istituto Alberghiero "R. Virtuoso" di Salerno.

In occasione delle prossime festività natalizie, l’Istituto ha deciso di essere vicino alle persone che vivono un momento di disagio o che si trovano in situazioni svantaggiate in una tre giorni solidale.

"Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 siamo orgogliosi e lieti di offrire un “Christmas Lunch Bag” a tutte le persone “bisognose” presso la sede di Via Pertini – scuole Barra – dalle ore 12 alle ore 13:30." A comunicarlo è il dirigente scolastico, Ornella Pellegrino.

"Si prega di diffondere la presente presso parrocchie e associazioni per poter raggiungere il maggior numero di persone. Si coglie l’occasione per augurare un Natale sereno, solidale e, seppur diverso, all’insegna della collaborazione e in uno spirito rinnovato." Aggiunge la professoressa. Il messaggio ha fatto in poco tempo il giro dei social e in tantissimi si sono congratulati per la "meravigliosa iniziativa".