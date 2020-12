Il Covid stronca altre quattro vite in provincia di Salerno L'annuncio dei sindaci

La provincia di Salerno piange nuove vittime del Covid. Nella tarda serata di ieri 4 nuovi decessi sono stati comunicati dai sindaci di diversi comuni.

Due, le persone decedute a Pontecagnano “a causa di complicazioni sopraggiunte a casi clinici già complicati.” Spiega il sindaco Lanzara. “Le parole da aggiungere sono poche. Un grande abbraccio ai cari delle vittime. Non perdiamo il senso di umanità che ci contraddistingue da sempre lasciando solo un messaggio di affetto alla famiglia.” Il cordoglio del primo cittadino. Sono due i nuovi positivi in città, 4 i nuovi guariti. Dal primo novembre sono 8 i decessi di persone affette dal Covid registrati nel comune.

Sale a 21 il triste bilancio delle vittime del virus nel comune di Eboli. Un nuovo aggiornamento dell’amministrazione comunale rende noto un nuovo decesso, 13 nuovi positivi e 11 guariti. È 233 il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19 ed in isolamento.

Un nuovo decesso anche in Cilento, il primo nel comune di Montano Antilia. Non ce l’ha fatta A.T, ricoverato da più di un mese all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per altre patologie, e risultato positivo al coronavirus. Dopo la notizia della sua positività era stato trasferito in un ospedale della provincia di Caserta. In seguito le sue condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate, fino al decesso.