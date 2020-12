Piazza Alario, Celano: "Se ne discuterà in consiglio comunale" "Nulla è servito l'atteggiamento di chiusura di un'Amministrazione poco aperta"

Il caso di Piazza Alario finisce in consiglio comunale. Il giorno 30 dicembre si riunirà l'assise cittadina di Salerno e, nel corso della riunione, si discuterà anche di Piazza Alario. A renderlo noto il consigliere comunale Roberto Celano "Nulla è servito l'atteggiamento di chiusura di un'Amministrazione poco aperta che aveva negato la discussione, sconfitta dalla voglia di democrazia e di partecipazione di gran parte degli eletti!" Ha commentato il rappresentante di Forza Italia. Il caso è al centro delle polemiche da parte di diversi cittadini e comitati civici che hanno, più volte, chiesto all'amminstrazione comunale di sospendere i lavori sull'antico spazio verde della città, dove dovrebbe essere realizzato un nuovo parco giochi per bambini. Nel corso del consiglio comunale sarà affrontata anche la questione relativa allo spostamento del capolinea dei bus in via Vinciprova come richiesto e sostenuto dalla maggiornza dei consiglieri presenti in rappresentanza dei gruppi.