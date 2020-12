Salerno, riaprono alcuni parchi e la Villa Comunale La nuova ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli: ecco quali

Riaprono il parco Pinocchio, il parco del Mercatello, l'ex Salid e la villa comunale di Salerno. Questa la decisione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, con una nuova ordinanza, ha disposto la chiusura di tutti gli altri parchi, ville e giardini comunale della città, fino al 6 gennaio.

Il parco Pinocchio, ex Salid, il parco del Mercatello sono strutture "dotate di personale addetto alla loro guardiania e sorveglianza, ragione per cui sussistono le condizioni per l'espletamento di continui controlli al fine del pieno rispetto di quanto disposto dal DPCM in ordine al divieto di assembramento." Si legge nel documento. Anche la villa comunale di via Roma, "già dotata di impianto di video sorveglianza, può disporsi di analogo servizio di controllo con l'impiego di personale dipendente già distaccato presso la pressa struttura."