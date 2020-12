Covid, statuina dell'infermiera donata al vescovo di Salerno Coldiretti e Confartigianato consegnano il nuovo personaggio del presepe a monsignor Bellandi

Coldiretti Salerno e Confartigianato hanno consegnato questa mattina al vescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi la statuina del presepe che raffigura l’infermiera anti-Covid prendendo parte all’iniziativa nazionale che promuove la consegna del personaggio simbolo dell'anno in tutte le diocesi Italiane.

Il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano e Franco Lisi della Confartigianato hanno omaggiato monsignor Bellandi del nuovo personaggio del Presepe 2020 a simboleggiare l’impegno di tutto il mondo della sanità che in questi mesi di pandemia, e oggi ancora di più, si prende cura dei malati e dei più deboli. “In questo Natale inedito e molto particolare – afferma Enzo Tropiano – Coldiretti ha messo al centro i valori della solidarietà e della generosità testimoniati da coloro che si battono per salvare la vita delle persone ma anche dai tanti agricoltori e imprenditori che con il loro incessante lavoro garantiscono prodotti e servizi indispensabili alle persone. Come sistema associativo abbiamo contribuito a offrire sostegno alla collettività attraverso numerose iniziative e oggi ci piace testimoniare il nostro ringraziamento al mondo della sanità con questo piccolo ma sentito omaggio all’arcivescovo di Salerno”. La statuina è un doveroso tributo agli operatori sanitari che sono in prima linea contro il Covid-19 per salvare vite, ma è anche simbolo di solidarietà, impegno e coraggio delle migliaia di imprenditori che da mesi ogni giorno, silenziosi, tengono duro con grande difficoltà per costruire la rinascita del tessuto produttivo del nostro Paese.