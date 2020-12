Asl Salerno, attivato il nuovo numero del call center CUP Il Call Center continuerà a funzionare con orario continuato dal lunedì al venerdì, 8.30-17.30

Dal 28 dicembre 2020 per informazioni e prenotazioni sarà attivo un nuovo numero del call center CUP Asl Salerno (Centro Unico Prenotazioni) 089 2875028. Il Call Center Asl Salerno continuerà a funzionare con orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30, per fornire informazioni sulle prestazioni erogate dall’Azienda e per effettuare le relative prenotazioni. Nel primo periodo, i cittadini che chiameranno il numero preesistente verranno avvisati dell’attivazione del nuovo numero, al quale sarà rimandata la loro chiamata.