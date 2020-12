La "giungla" di Salerno Sistemi a Giovi Casa Manzo La segnalazione dei residenti: il luogo abbandonato ritrovo di tossici e malintenzionati

Provvedimenti urgenti per mettere la parola fine ad una situazione di oggettivo abbandono e degrado in uno dei quartieri residenziali più belli della città. Gli abitanti di Giovi Casa Manzo chiedono al comune di intervenire presso la struttura gestita da Salerno Sistemi, la partecipata che si occupa del servizio idrico.

Nel mirino dei residenti del posto la vegetazione incolta, che fanno del luogo una vera e propria "giungla". Erbacce ovunque che - sottolineano i salernitani - andrebbero sistemate per restituire decoro al territorio.

Ma le rimostranze non finiscono qui: prima infatti la zona era dotata di luci e panchine, un punto di ritrovo importante per gli abitanti del quartiere. Oggi invece, complice anche l'assenza di videocamere di sorveglianza, è diventato un luogo di ritrovo per tossici e malintenzionati.

In più di un'occasione, infatti, sono state segnalate presenze "sospette" di persone che sfruttavano il buio per scrutare nelle case e nelle villette circostanti. Di qui la richiesta di provvedimenti urgenti da parte di Salerno Sistemi da parte dei cittadini di Giovi Casa Manzo.