Festival dei Diritti Sociali: 2mila mascherine ai cittadini Verranno consegnate dal comitato Salute e Vita ai residenti di Matierno durante le messe di Natale

Continuano le attività del Festival dei Diritti Sociali. Nei giorni scorsi sono state consegnate le 100 mattonelle artistiche realizzate dal Forte dell'Arte, bottega di Francesco Forte che, nella Capitale, ridà vita a ciò che si pensa debba essere buttato, promuovendo in tal modo il riciclo urbano e l'economia circolare e lanciando al contempo un importante messaggio. Così, il giorno di Natale, durante le messe delle ore 10 e 11.30, celebrate nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Matierno da don Marco Raimondo, verranno donate ai cittadini circa 2mila mascherine chirurgiche.

"Tutto ciò sarà possibile grazie alla generosità di un imprenditore salernitano che ha regalato le stesse all'associazione e ha deciso di restare anonimo, in linea con la spinta emotiva che il Festival dei Diritti Sociali sta trasmettendo." Fanno sapere dall'associazione.

Salute e Vita ha deciso di distribuire queste mascherine ai residenti di Matierno. Un quartiere, per i rappresenanti del gruppo "da decenni abbandonato dalle Istituzioni, che non si occupano di una grave emergenza ambientale che colpisce l'intera Valle dell'Irno. Così, nell'indifferenza delle stesse istituzioni, l'aria continua quotidianamente ad essere avvelenata. Proprio per questo abbiamo deciso di dare un segnale di solidarietà con questa donazione fino ad esaurimento scorte ai cittadini che spesso hanno un reddito basso e hanno difficoltà a procurarsi dispositivi di protezione individuale che li proteggano dai veleni dell'inquinamento atmosferico e dal coronavirus, che come abbiamo ampiamente rappresentato attraverso la campagna su Bus Italia #bussacontrolinquinamento, sono due emergenze profondamente correlate."

Tra i doni dell'associazione anche una cartolina realizzata appositamente per augurare un buon Natale a chi soffre e a chi si sente solo, soprattutto in questo momento difficile caratterizzato dalla pandemia.