Salerno:continuano i lavori in Piazza della Libertà e al porto "Rimossi 3 milioni di metri cubi di sabbia. Una trasformazione per la città"

In dirittura d'arrivo i lavori in piazza della Libertà. A rendere note le operazioni di completamento delle opere, l'assessore all'urbanistica, Domenico De Maio. Proseguono, inoltre, i lavori di infrastrutturazione del porto.

"Un enorme comparto di trasformazione urbana, strategico per il rilancio turistico, economico della nostra città". Ha dichiarato l'assessore De Maio, "Sono stato invitato alla Stazione Marittima di Salerno per un breve e informale saluto agli operatori del porto. Ho colto l'occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, per quanto riguarda l'escavo, ormai completato. Sono state rimosse quasi 3 milioni di metri cubi di sabbia. Uno dei più grossi scavi svolti nel nostro paese negli ultimi 10 anni. L'imboccatura del porto si alargherà e il faro verde sarà allungato, per permettere di far entrare nel porto navi di grandi dimensioni. In fase avanzata i lavori in piazza della Libertà e Molo Manfredi".