Qualità dell'aria e polveri sottili: alti sforamenti a Salerno 31 i giorni di sforamento tra Mercatello e via Vernieri. I dati dell'Arpac

Sono 31 i giorni sforati e registrati dalle centraline dell'Arpac Campania, a Salerno. Particolare il numero in rosso per la centralina presente al parco del Mercatello che registra quasi 29 giorni totali di superamento di polveri sottili e 2 giorni di sforamento registrati in via Vernieri. Un aggiornamento che era stato evidenziato nelle scorse settimana anche dalla classifica di “Mal’aria” messa a punto da Legambiente.

Seppur l'inquinamento registrato colpisce maggiormente la provincia di Napoli, Salerno non è da meno con Nocera Inferiore che ha raggiunto i 45 sforamenti, 4 i giorni a Battipaglia e 27 a Cava de' Tirreni.