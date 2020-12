Consiglio comunale: bilancio, via Vinciprova e Piazza Alario Questi i punti all'ordine del giorno per l'ultimo consiglio del 2020

Il Consiglio Comunale è convocato presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città per il giorno 30.12.2020 alle ore 9.30 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 30.10.2020

2. Interrogazioni ed interpellanze

3. Provvedimenti finanziari:

a) Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020 – ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio – deliberazione di G.C. n. 255 del 30 novembre 2020.

b) Approvazione del Bilancio Consolidato del comune di Salerno esercizio finanziario 2019 – delibera G.C. n. 256 del 30/11/2020.

c) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a. – delibera G.C. n. 279 del 18/12/2020.

d) Piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Salerno alla data del 31-12-2019 – Provvedimenti.

e) Affidamenti in house alla società “ Sinergia srl” - Provvedimenti.

f) Ulteriori agevolazioni Tosap per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al d.lgs. n. 114/2020 – delibera G.C. 269 del 18/12/2020.

g) Imposta di soggiorno e sospensione primo trimestre 2021 – delibera G.C. n.280 del 18/12/2020.

h) Differimento termine pagamento canone unico o tributi minori - delibera G.C. n. 281 del 18/12/2020.

4. Sdemanializzazione-declassificazione – cessione di relitti stradali via Rafastia – Provvedimenti.

5. Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani – approvazione

6. Mozione inerente alla delocalizzazione del capolinea/terminal bus via Vinciprova

7. Piazza Alario – comunicazione e discussione.