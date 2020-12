Salerno: ultima corsa allo shopping prima del lockdown Regali natalizi last minute a poche ore dalla zona rossa imposta dal governo

Ultime ore di shopping anche a Salerno prima del lockdown per i giorni prefestivi e festivi imposto dal decreto del governo. Traffico fin dalle prime ore del mattino in città, nei quartieri della zona orientale e nei pressi dei mercati rionali.

Caos anche su Corso Vittorio Emanuele dove tantissime persone stanno facendo gli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero prima che i negozi chiudano per la serrata da zona rossa. In alcuni casi alcune attività hanno dovuto contingentare gli accessi per evitare pericolosi assembramenti. Un Natale sicuramente diverso ma al quale nessuno vuole rinunciare.

Uno shopping limitato però alle persone più care, in tanti - precisano – di comprare regali utili e solo ai familiari e agli amici più stretti, per stare comunque vicini in questo modo alle persone che si amano.