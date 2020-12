Dopo 5 giorni: Santa Teresa si colora ancora di "rosso" Continua lo sversamento. Ancora una volta a denunciare il gruppo "Figli delle Chiancarelle"

A distanza di soli cinque giorni, la spiaggia di Santa Teresa si colora per l'ennesima volta di "rosso rugine". I continui sversamenti, oramai all'ordine del giorno, sono stati denunciati più volte dal gruppo "Figli delle Chiancarele". Questa mattina, è tornata a scorrere in mare dal torrente presente sulla spiaggia di Santa Teresa la sostanza rossa, presumibilmente composta da ruggine denunciata in questi mesi a gran voce anche dal consigliere comunale Gianpaolo Lambiase.

A nulla, ancora per il momento, sono serviti gli interventi dei vigili urbani di Salerno. Nelle scorse settimane sul posto si era recata anche l'Arpac per gli accertamenti del caso.