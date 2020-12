Nasce il nuovo video musicale dell'associazione Musikattiva Un videoclip musicale realizzato sulle note di "No Woman No Cry"

Nasce il video musicale realizzato dai partecipanti dei progetti "Matierno Social Music" e "Social Recording Studio", patrocinati dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, con il coordinamento dell'Associazione Musikattiva. Durante questo difficile anno gli operatori dell'Associazione non hanno mai smesso di accompagnare, nel percorso formativo musicale, gli iscritti ai laboratori sociali presso le sedi di Matierno e Arbostella.

Con l'utilizzo delle tecnologie multimediali, operatori e utenti hanno iniziato un percorso, sia in presenza che a distanza, che ha portato la realizzazione di un videoclip musicale a conclusione delle attività del 2020, con l'auspicio di poter tornare a fare concerti e rappresentazioni artistiche dal vivo il più presto possibile.

L'iniziativa è stata realizzata con l'unione di due importanti progetti sociali del territorio Salernitano, patrocinati dal piano di zona ambito S5 e dal settore Politiche Sociali del Comune Di Salerno: Il "Matierno Social Music" - la scuola di musica sociale con sede a Matierno, dedicata ai minori residenti nei quartieri collinari della città di Salerno, che ad oggi conta un numero di 50 iscritti; Il "Social Recording Studio" - Il primo centro di produzione musicale sociale del Sud Italia con sede ad Arbostella, dedicato agli artisti emergenti e agli aspiranti tecnici del suono del nostro territorio.

La creazione del Video è stata possibile grazie ai collaboratori dell'Associazione che da diverso tempo seguono i ragazzi: Alfredo Capozzi docente di Tecnologie Musicali, Giuseppe Maiellano docente di pianoforte e responsabile degli arrangiamenti musicali, Chiara Della Monica docente di canto, Emilio Melfi docente di batteria e percussioni e Massimo Santoro docente di chitarra. Il brano eseguito dai giovani musicisti è " No Woman No Cry" scritto da Vincent Ford e reso celebre da Bob Marley e dal suo gruppo i The Wailers, con le rilassanti note di questa composizione l'Associazione Musikattiva vuole auspicarepositività per il nuovo anno e augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale.

Di seguito il link del video: https://www.youtube.com/watch?v=OtmEC3h5EsY&feature=youtu.be