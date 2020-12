Covid, cantieri, vaccini e Salernitana:parla il sindaco Napoli Una conferenza online per fare il punto della situazione in città

Cantieri, contagi, iniziative e opere. Il Covid non cancella la tradizione e questa mattina, rigorosamente online, si è svolta la conferenza stampa prenatalizia del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha voluto rivolgere il suo augurio di buon Natale e fare il punto della situazione in città.

Sul fronte Covid l'appello ai cittadini è quello di evitare comportamenti che potrebbero vanificare i sacrifici degli ultimi mesi. Tra novembre e dicembre ci sono stati 1243 contagi nella città capoluogo. 799 sono i guariti, 8, invece, le vittime. 436 salernitani ancora positivi, ma la situazione sta migliorando. “Attualmente la media è di 25 al giorno, un umero importante che testimonia che siamo ora in una situazione non particolarmente preoccupante e dobbiamo fare in modo di restarci.” Commenta il primo cittadino.

Un’amministrazione fortemente impegnata sul fronte Covid, con controlli e verifiche, ma anche sul piano cantieri, opere pubbliche e attenzione alle fasce più deboli: sono tremila i buoni spesa già distribuiti su 3020 totali.

Amaro è, invece, il commento sul pomo della discordia di Piazza Alario. Sulla vicenda se ne discuterà nel prossimo consiglio comunale il 30 dicembre. "È stata sconfitta la demagogia, non è che abbia vinto la democrazia", ha esordito Napoli sottolineando, anche, che le discussioni in consiglio non porteranno a grandi cambiamenti visto che si tratta di lavori già approvati e appaltati e che secondo il primo cittadino daranno vita “ad un'opera gradevole, bella e rispettosa del genius loci”. In ultimo, anche l'annuncio che, presto, verrà reso noto il rendering del nuovo progetto dove si sta valutando anche di poter realizzare un mini orto botanico.

Poi un’ampia panoramica sui lavori in corso e sui tanti cantieri aperti in città. Dal ripascimento, sul quale ha chiarito che non ci sono stati danni causati dalla mareggiate, all'aeroporto, il parcheggio Genio Civile, il dragaggio del porto e il mercato di via Piave, per il quale ha specificato che per fine anno avverrà l’inaugurazione. E sulla kermesse Luci D’Artista “Al vaglio l’ipotesi di una festa di primavera se la pandemia lo dovesse consentire con qualche novità importante per il rilancio del territorio.”

E ancora: la campagna vaccinale AntiCovid durerà un anno. Il sindaco, resta in attesa di indicazioni da parte dell'Asl e della Regione sottolineando "Siamo pronti per offrire tutto il supporto logistico. Con l’USCA abbiamo messo a disposizione la piscina Vigor, siamo pronti per le scelte localizzative future. Dobbiamo capire quali aspetti tecnici e scientifici ci chiedono. Sono un propugnatore della vaccinazione”.

Infine, anche un pensiero sulla Salernitana “Ci stiamo godendo il primo posto in classifica, con l’anima e col cuore sono con la Salernitana e spero che la squadra venga promossa in Serie A”