Salerno, Cucino "Natale al buio ma con i soliti sprechi" Polemica da parte del delegato leghista:"Spesa sproporzionata rispetto al risultato.Alberi tristi"

Primo anno senza Luci d'Artista. E' polemica da parte del dirigente cittadino e delegato della Lega Salerno Matteo Cucino che giudica "sproporzionata" la cifra spesa dall'amministrazione comunale per i 10 alberi di natale disposti in giro per la città. Degli addobbi "in forma ridotta", per celebrare il natale in maniera più intima vista l'emergenza sanitaria, ma che di "festoso", per il dirigente, non hanno nulla.

"Purtroppo ancora una volta dobbiamo constatare che in questo comune non esistono mezze misure: solo lo spreco è l’unica cosa costante. - Esordisce Cucino - Veniamo a conoscenza da alcune testate salernitane che il comune di Salerno avrebbe speso circa 40mila euro per allestire 10 alberi di Natale da disporre in giro per la città. Fermo restando che il Natale è sempre Natale e che respirare un po’ di aria natalizia non fa male al morale, a tal proposito avevamo chiesto nei giorni scorsi all’amministrazione qualche addobbo, seppur sobrio, per la città. Ci sembra però che la spesa sia stata sproporzionata al risultato visto che gli alberi installati più che tirare su il morale lo “abbattono”. Invitiamo tutti i cittadini a verificare loro stessi la bontà di questa iniziativa che a noi pare solo di cattivo gusto e di sperpero di soldi “nostri”: denaro che poteva essere speso meglio." Coclude Cucino annunciando "E' nostra intenzione chiedere chiarimenti all’amministrazione Napoli"