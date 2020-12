Natale 2020, gli auguri del sindaco di Salerno "Anno surreale" "Far rinascere un senso di amicizia e solidarietà per superare le avversità del futuro" |VIDEO

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in un'anomala vigilia di Natale, ha voluto fare i suoi auguri ai cittadini. Poche parole per ricordare la difficoltà dell'anno che si sta per concludere e per ringraziare i tanti che, nel corso di questi mesi, hanno combattuto in prima linea contro questo nemico invisibile. Un anno "Incredibile e surreale", sottolinea la Fascia Tricolore ma da cui prendere la forza per andare avanti e farsi trovare pronti per le sfide future.

Le parole del primo cittadino: "Ci stiamo avvicinando rapidamente alla fine di anno surreale, incredibile. I nostri figli lo ricorderanno e lo racconteranno come un anno epocale, dove qualcosa di inimmaginabile ha fatto irruzioni nelle nostre vite. Un anno durissimo che avrà anche gravi conseguenze per il futuro e potremo andare incontro a problemi relazionali e sociali. Ma non voglio essere malaugurante, dobbiamo fare in modo che rinasca un senso di amicizia, solidarietà e sostegno reciproco per superare le avversità del futuro. Dobbiamo essere pronti per fare in modo che tutto questo possa passare. Faccio ai miei concittadini e alle loro famiglie, ai grandi e i piccoli gli auguri con il cuore. Abbracci virtuali a tutti, un grazie particolare a quanti hanno lavorato nel corso di questi mesi, medici, infermieri e tutte le categorie che sono state esposte in primo piano perchè hanno reso possibile una vita migliore anche in queste circostanze."