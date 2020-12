Coordinamento scuole aperte: "Tutti in aula il 7 gennaio" Sui social le immagini della nuova protesta pacifica di genitori e bambini di Salerno |FOTO

“Ci vediamo tutti in aula il 7 gennaio” i genitori e i bambini del coordinamento scuole aperte Salerno lo scrivono a chiare lettere sui cartelloni esposti sui diversi cancelli chiusi degli istituti della città. Queste festività per loro saranno una sorta di countdown in vista del tanto atteso ritorno tra i banchi di scuola. La loro protesta pacifica va ormai avanti da mesi. Tantissime le mobilitazioni che li hanno visti protagonisti, in prima linea anche tanti bambini. La richiesta è sempre stata quella di una riapertura immediata delle scuole fino alla terza media e dal 7 gennaio anche delle scuole superiori. "La scuola è la priorità” il messaggio più volte rilanciato.