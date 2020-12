Covid, a Sapri positivo cittadino rientrato da UK Positivo anche il 44enne che ha gambizzato il barista, contagiate 2 bimbe ad Ascea

Nuovi casi Covid nel Salernitano. Sono risultate positive altre due bambini ed una insegnante dell’istituto Parmenide di Ascea. Ieri sera l’esito dei tamponi dopo lo screening effettuati su docenti e alunni dell'istituto. A far scattare l'allarme la notizia della positività di una bambina che frequenta l’istituto scolastico ad Ascea Capoluogo e di sua mamma. I due bambini e l’insegnante risultati positivi sono legati alla classe frequentata dalla piccola.

Due nuovi contagi anche a Sapri. Dal report fornito dal primo cittadino Antonio Gentile emerge la positività di un cittadino rientrato dalla Gran Bretagna. Il soggetto si trova attualmente in quarantena.

Inoltre, è risultato positivo al Covid G.B.A, il 44enne arrestato per aver gambizzato il barista di Sarno. Circa 30 i poliziotti del Commissariato locale posti in quarantena fiduciaria in attesa del tampone.