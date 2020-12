Salerno, la polizia dona giocattoli ai bimbi in pediatria “Esserci sempre significa anche aiutare chi ha bisogno, specialmente in momenti come questi”

Gli agenti di polizia di stato augurano buona natale ai bambini che passeranno, purtroppo, queste festività in ospedale. Grazie alla solidarietà dei colleghi della squadra mobile della questura di Salerno è stata fatta una raccolta fondi per portare un sorriso e far sì che anche un luogo di cura possa per un momento, con la consegna di questi doni, farli sentire a casa.

“Esserci sempre significa anche aiutare chi ha bisogno, specialmente in momenti come questi” Sottolineano le forze dell'ordine. I giocattoli acquistati sono stati donati, come d'accordo con il primario dottor Pacifico, al reparto di Pediatria dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Inoltre è stato donato al reparto un otoscopio ed un buono della libreria Feltrinelli per l'acquisto di materiale da destinare alla ludoteca interna.