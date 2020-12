Salerno: divieto di vendita di bevande in vetro L'ordinanza riguarda il periodo delle festività natalizie

Il comune di Salerno ha emanato una nuova ordinanza che impone il divieto di somministrazione, vendita e detenzione di bevande in bottiglia di vetro per il periodo delle festività natalizie compreso dal 24/12/2020 al 06/01/2021. Gli esercenti saranno obbligati alla vendita di bevande in contenitori e e bottiglie di plastica procedendo con la rimozione dei tappi dei contenitori. Vietato l'uso di bicchieri di vetro, si potranno usare solo quelli di plastica o carta. Il tutto si è reso necessario - fa sapere il comune in una nota – per assicurare l'ordine pubblico.