La solidarietà non si ferma: giocattoli per i bimbi dell'asilo Gli oggetti messi a disposizione dal Lions club "Principessa Sichelgaita Salerno"

Presso la sede del progetto “Mamma in rete” in Via Salvo D’Acquisto nel quartiere Sant'Eustachio di Salerno, sono stati consegnati dei giocattoli a tutti i bimbi iscritti al nido. L'iniziativa è stata promossa dalla cooperativa sociale "Fili d’erba".

I doni sono stati messi a disposizione da “Lions Club Principessa Sichelgaita Salerno” e consegnati dalla coordinatrice del progetto, Antonella Napoli, alla presenza delle mamme accoglienti. La cooperativa “Fili d’erba”, che gestisce il progetto in convenzione con il Comune di Salerno e l’assessorato alle politiche sociali, ringrazia l’intera associazione e la presidente, Maria Catino, che insieme alla socia, Annamaria Lurgi, hanno fortemente voluto tale l’inizuativa volta a donare un sorriso a tutti i bimbi, curando personalmenre l’acquisto dei doni.

L’incontro si è svolto nel massimo ripsetto della normativa anti Covid 19, rispettando il distanziamento sociale ed utilizzando tutti gli strumenti necessari, quali uso delle mascherine. "Mamma è in rete" è un servizio per la prima infanzia che sin dall’anno 2010 ha sostenuto le neo mamme della città di Salerno che hanno manifestato problematiche affettive, relazionali e finanziarie, chiedendo e ricevendo un supporto genitoriale e per la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro sia perché occupate che in cerca di un lavoro.