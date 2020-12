"Welcome to Salerno" Ma il benvenuto viene da New York Natale 2020, gli auguri da oltreoceano di Mario, proprietario della Salerno Auto Body Shop| VIDEO

“Welcome to Salerno”, ma il benvenuto viene da oltreoceano. Nel cuore di Williamsburg a Brooklyn, New York, c'è un piccolo angolo di Sud Italia. Da tre generazioni la famiglia Salerno - Avallone, originaria di Vietri sul Mare, gestisce la Salerno Auto Body Shop. Molto più di un'autofficina, il business di famiglia, fondato nel 1959, è ormai il simbolo e il cuore di un intero quartiere. Lo è da sempre, ma ancor di più in questo periodo di pandemia globale. Mario Salerno, infatti, proprietario dell’autofficina e di oltre 80 appartamenti a Williamsburg, nel momento in cui il Covid aveva manifestato tutta la sua inarrestabile forza, ha deciso di rinunciare all'affitto di aprile per dare una mano ai tanti inquilini che avevano perso il lavoro perchè “la salute è più importante dei soldi”.

“Se possiamo dare una mano, lo facciamo” Commenta Mario, che appena risponde al telefono saluta l'Italia e la sua amata Salerno. Il 2020 è stato un “hell of the year” anche per la famiglia Salerno che per la prima volta, in 33 anni, stava per venir meno a una tradizione di famiglia. Ma lo spirito del Natale ha prevalso e così sono comparse le luci, gli addobbi e quel piccolo angolo di magia di cui, forse, il quartiere aveva anche bisogno. Ed ecco che la scritta “Welcome to Salerno” apre le porte di un mondo fatto di speranza, con neve finta, tanto natale e un pizzico di Italia. “Non permetteremo a niente e nessuno di cambiare una nostra tradizione” commenta Mario. E come ha sottolineato la nota presentatrice Ellen Degeneres “Avremmo davvero bisogno di più persone come lui”.