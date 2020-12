Covid, lutto alla vigilia di Natale: un decesso a Siano Non ce l'ha fatta un uomo di 48 anni "Alla famiglia va l'abbraccio dell'intera comunità"

E' stata una triste vigilia di Natale per la città di Siano. Il comune ha registrato, nella tarda serata di ieri, un nuovo decesso Covid. Non ce l'ha fatta Gerardo Esposito, aveva 48 anni. Era ricoverato all'ospedale Da Procida di Salerno. A dare il triste annuncio il sindaco Giorgio Marchese: “Oggi purtroppo registriamo il decesso di un nostro giovane concittadino Gerardo Esposito. Alla famiglia va l'abbraccio dell'intera comunità sianese". Ad unirsi al cordoglio anche i volontari della Croce Azzurra Siano "Il Presidente, il direttivo e i volontari tutti esprimono il loro cordoglio e si associano al dolore della famiglia Esposito, per la perdita del caro Gerardo. Ci uniamo al vostro dolore e vi abbracciamo virtualmente!". Sono 51 i cittadini attualmente positivi al Covid nel comune.