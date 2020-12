Humanitas: "1268 pazienti covid trasportati, mai un grazie" Il messaggio di Roberto Schiavone rivolto anche al governatore Vincenzo De Luca

"Voglio ringraziare i miei ragazzi, in giro per l'Italia e per il Mondo". Cos' il presidente dell'associazione Humanitas di Salerno, Roberto Schiavone che in una diretta di auguri, ha cercato di fare un mini bilancio di un anno che sta per terminare e di quello che sarà, rivolgendo anche un pensiero al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Abbiamo trasportato 1.268 trasporti di pazienti-Covid con le nostre barelle a bio-contenimento. Il rimpianto è in quella telefonata che ho tanto atteso ma che non è mai arrivata. Avrei gradito ascoltare la voce del nostro politico importante dire "Roberto, grazie per ciò che hai fatto per Salerno e per la Campania’. Sarebbe stato il riconoscimento per il lavoro eccezionale di Humanitas e di tutte le altre associazioni di volontariato. Invece niente”.