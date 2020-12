Covid e restrizioni: il Corso deserto a Santo Stefano Una Salerno spettrale

Le limitazioni imposte dalla zona rossa stabilita dal governo in tutta Italia per i giorni festivi rendono anche la città di Salerno, complice il cattivo tempo, davvero spettrale. Quasi nessuno in strada, negozi quasi tutti chiusi, anche quelli non obbligati a tirare giù le serrande. Pochi i bar aperti, ancor meno le persone su Corso Vittorio Emanuele per un Santo Stefano davvero inusuale. Diverse le pattuglie delle forze dell'ordine in giro a controllare che siano rispettate le normative anti contagio.

Queste sono le regole in vigore dal 24 al 27 dicembre: si può uscire per fare una passeggiata, vicino casa e con la mascherina, oppure fare attività sportiva da soli; sono vietati gli spostamenti all'interno del proprio comune se non per i motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, è in vigore il coprifuoco, che scatta alle 22 e durerà fino alle 5 di domani; è consentito in qualunque momento della giornata fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione, rispettando il coprifuoco e con l'autocertificazione.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda al Tg di OttoChannel "Festività amare, Salerno fa i conti con la crisi"