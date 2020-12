Salerno: lavori alla rete idrica, sospensione in via Guglielmi Ecco le strade limitrofe interessate

Sospensione idrica programmata per martedì 29 dicembre, in via Michele Guglielmi

La Salerno Sistemi SpA comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Michele Guglielmi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Martedì 29 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 14:00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

via Michele Guglielmi;

via Vincenzo De Ruggiero;

via Matteo Avallone;

via Antonio Giudice;

via Madonna di Fatima da via G. De Ruggiero a via Trento

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.