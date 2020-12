Riapertura delle scuole in presenza: c'è chi dice no Nasce il gruppo di “Genitori Salerno sì Dad”

Le scuole di tutta Italia si stanno preparando ad una possibile riapertura il 7 gennaio. Ma in questi giorni è nato in città il gruppo “Genitori Salerno sì Dad” che vede riunite famiglie favorevoli alla didattica a distanza. In meno di una settimana sono oltre 700 le adesioni. Fra i creatori l’ingegnere Antonio Ilardi che ha dato il via all'iniziativa con l’avvocato Mary Buono.

“Il gruppo nasce dalla preoccupazione di tanti genitori per la ripresa della scuola in presenza – scrivono nella presentazione della pagina Facebook -. Tutti siamo consapevoli del valore della didattica in presenza in tempi ordinari. In tempi di Covid, tuttavia, la garanzia per la salute e la stessa continuità delle attività scolastiche possono essere assicurate solo dalla permanenza della modalità della didattica a distanz