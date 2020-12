"Vaccinatevi tutti, è l'unica possibilità per il futuro" La prima vaccinata al Ruggi è già "testimonial" della campagna |VIDEO

Dopo circa 15 minuti è uscita dalla sala di osservazione Maria Lombardi, coordinatrice dell'area multi specialisticamedicina d'urgenza dell' area Covid del Ruggi d'Aragona di Salerno, prima persona a vaccinarsi nel nosocomio del capoluogo questa mattina.

“Mi sento bene. E' passata anche quella piccola emozione iniziale, anche giustificata. Consiglio vivamente a tutti di vaccinarsi perchè in questo momento è l'unica possibilità che abbiamo di riprenderci la nostra vita per il futuro. Vivere così, senza contatti, è quasi un non vivere.” Le prime parole dell'infermiera che non nasconde l'emozione e dice di essere “Orgogliosa di aver rappresentato il reparto e l'azienda.”

Lei come tanti altri sanitari è stata in prima linea in questo periodo “particolare e strano, in cui oltre alla mente c'era bisogno anche di forze e coraggio per andare avanti.”

“Aspettavamo il vaccino, è arrivato, e ora siamo felici. Speriamo che adesso finisca presto tutto così da poterci riprendere le nostre vite, i nostri affetti e le nostre emozioni."Conclude Maria Lombardi, mostrando fiera la sua spilla "Mi sono vaccinato".