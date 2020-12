V-day, De Luca a sorpresa al Ruggi: "Giorno di speranza" Il Presidente ha voluto controllare gli spazi adibiti alla vaccinazione |FOTO E VIDEO

Un "controllo" a sorpresa quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Intorno alle 11.30, dopo aver lasciato l'ospedale di Napoli il governatore della Campania è arrivato al Ruggi d'Aragona per controllare le operazioni di vaccino e le sale adibite all'interno dell'ospedale.

E' stata definita una "giornata simbolica" dal governatore per il numero di fiale giunte in regione, poche rispetto al numero della popolazione. "Abbiamo verificato che l'organizzazione funzionasse alla perfezione. Parliamo di poche centinaia di dosi di vaccino. Sicuramente è una giornata che dà speranza ma non bisogna abbassare la guardia. Bisogna verificare dopo il periodo festivo l'ondata dei contagi e mantenere comportamenti di grande responsabilità. Il 12 gennaio faremo un'esercitazione generale per la vaccinazione di massa. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio".