V-day, De Luca: "Ho fatto la mia vaccinazione" Il Presidente sarebbe tra i primi politici d'Italia a sottoporsi al vaccino

"Ho fatto la mia vaccinazione". Così questa mattina dinanzi al Ruggi d'Aragona di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Secondo quanto emerso dalle parole del governatore, si sarebbe sottoposto al vaccino in prima mattina all'ospedale Cotugno di Napoli. Una visita attesa alle 9 all'ospedale di Napoli per dare il via simbolicamente all'inizio della campagna di vaccinazione.

Dopo un punto con la stampa il governatore si sarebbe vaccinato intorno alle 11, lontano dalle telecamere. Subito dopo è arrivato all'ospedale di Salerno dove ha dichiarato: "C'è una straordinaria adesione del personale medico, sulla quale nei giorni scorsi erano stati avanzati forti dubbi. Credo che quasi il 90 per cento abbia aderito alle vaccinazioni. Ora ci aspettiamo che anche i cittadini normali possano aderire alla campagna volontaria di vaccinazione. Andiamo avanti, io ho fatto la mia vaccinazione. Siamo tranquilli, ci sono i presupposti per uscire lentamente da questo dramma che ha colpito il mondo intero".