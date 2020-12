Salerno, "Vaccino arma decisiva, ma restiamo prudenti" V-day: le parole del primo cittadino Vincenzo Napoli

Una giornata storica che permetterà di guardare al futuro con maggiore fiducia. Questa mattina i primi 100 operatori sanitari dell'ospedale Ruggi di Salerno si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid19.

"Un'arma importantissima per prevenire ulteriori contagi e debellare la pandemia" Ha commentato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha assicurato che la città "Sarà in prima linea anche per questa ulteriore battaglia."

"Il Comune di Salerno fornirà ogni utile supporto logistico, nel rispetto delle indicazioni della Regione Campania e delle Autorità Sanitaria, per lo svolgimento della campagna vaccinale. Sono certo che ancora una volta i nostri concittadini daranno prova di grande senso civico e responsabilità sottoponendosi, come me appena sarà il mio turno, al vaccino."

"Rinnovo altresì l'invito a rispettare ancora più fermamente tutte le norme igienico-sanitarie e le distanze sociali per riuscire finalmente a vincere la guerra contro il Covid-19." Ha concluso la Fascia Tricolore.