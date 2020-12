Covid, in provincia di Salerno altri 167 contagi Nuovi contagi in ospedale, ricoverato il senatore Castiello. Tra i primi vaccinati un fiscianese

Secondo l'ulitmo aggiornamento fornito dal Ministero della Salute, in provincia di Salerno sono stati registrati ieri altri 167 nuovi positivi al Covid, per un totale di 25.122 contagi nel Salernitano.

A Mercato San Severino sono 9 i nuovi casi registrati e 5 i guariti. Mentre a Pagani si registrano 26 nuovi contagi, per un totale di 842 cittadini attualmente positivi. Nuovi casi, inoltre, tra i contatti della studentessa saprese rientrata dall’Inghilterra: positivi anche il papà e la sorella, oltre che 3 operatori sanitari. Si sta quindi procedendo ad uno screening di massa con i tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario dell'ospedale dell'Immacolata, disposti dal direttore della struttura Rocco Calabrese. Il Covid corre anche tra le corsie dell'ospedale Ruggi di Salerno, all’interno di Cardiologia i contagiati sono saliti a 13, tanto che è stata disposta la temporanea sospensione dei ricoveri. Altri 7 casi a Castellabate ed 1 positivo. Si tratta di contatti di casi precedenti. “Vi comunico che,stamattina , ho inviato al Prefetto di Salerno una richiesta di potenziamento delle forze dell’ordine per rafforzare i controlli sul nostro territorio”, ha detto il sindaco f.f. Luisa Maiuri. A Baronissi l'ultimo bollettino consegna ancota 2 positivi al covid-19 e 4 persone guarite. Il totale dei contagiati oggi è di 93; dall’inizio della pandemia sono 514 i cittadini che hanno contratto il coronavirus.

E’ risultato positivo al Covid-19 il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, originario di Vallo della Lucania. Il parlamentare è stato sottoposto ad un tampone mentre si trovava a Roma. In seguito è stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni di salute non sarebbero, però, preoccupanti.

Domani, giovedì 31 dicembre, è stata disposta una giornata di tamponi al palazzetto dello sport di Marina di Camerota. Verranno effettuati test sulle persone che sono entrate in contatto con il medico di base risultato positivo il 24 dicembre scorso. È necessario che siano passati 10 giorni dal contatto con il medico di base.

Con il Vax day è partita il 27 dicembre in Italia la campagna vaccinale contro il covid-19, una delle fasi più importanti alla lotta contro questo terribile virus. Tra i primi a ricevere il vaccino in Campania c’è anche un fiscianese, Antonio Pierri infermiere professionale del reparto Cardiologia dell’Ospedale “G. Fucito” di Mercato San Severino.

“A lui ed ai tanti operatori sanitari che si sono sottoposti volontariamente al vaccino, il mio grazie per il positivo esempio da seguire. La nostra speranza è che questo incubo finisca quanto prima così da poter ritornare alla vita di sempre! È tempo di dare fiducia alla scienza, ce la faremo.” Ha dichiarato il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.