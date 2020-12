Maltempo rinvia l'arrivo dei vaccini negli Hub di Salerno Slitta tutto a domani negli ospedali del Cilento e Vallo di Diano

Ritardi nell’inizio delle vaccinazioni presso gli ospedali Hub Asl Salerno di Polla e Vallo della Lucania. In due dei 4 Hub di Salerno (Polla, Battipaglia, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore), slitta tutto a domani. Le 3900 dosi, 975 per ogni nosocomio, erano attese entro le ore 7 di questa mattina ma, a causa del maltempo, l'inizio delle somministrazioni subirà un ritardo. Previsto, non prima di domani 31 dicembre, il primo vaccino al Curto e al San Luca. L'aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania, circa 35.000 unità, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Capodichino. Sono state avviate anche le consegne, con la scorta dei carabinieri, verso i 27 punti di vaccinazione che effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari. A Nocera Inferiore, le dosi di vaccino anti-covid sono arrivate poco dopo le 12. Oggi dovrebbero esserci le prime cinque somministrazioni.