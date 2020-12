Capodanno, gli auguri del sindaco: "2021 anno di rinascita" Il video messaggio del primo cittadino per la fine dell'anno: "Vorrei abbracciarvi tutti"

"Siamo arrivati alla fine di un anno che sarà ricordato dai nostri giovani e da tutti, come un anno surreale e terribile. Vogliamo lasciarci alle spalle, senza per questo tradire i ricordi di quanti hanno sofferto e di quanti soffrono, questa area cupa e guardare al futuro con ottimismo. Il vaccino è un qualcosa di epocale: travolgerà il mondo così come lo avevamo immaginato dando spinte di speranza a tutti. Noi a Salerno, stiamo facendo quanto nelle nostre possibilità per attrezzare un futuro possibile nei prossimi mesi. Stiamo portando al termine opere pubbliche significative, stiamo facendo in modo che ci sia un sistema di servizi sociali che funzioni, che il commercio e il turismo possa riprendersi, con fiducia e possibilità nuove. Auguro ai miei concittadini auguri fraterni, vorrei abbracciarvi uno per uno simbolicamente con questo messaggio. Speriamo che iul 2021 sia anno di rinascita e ripresa"

Queste le parole del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli a margine dell'ultimo consiglio comunale, riunitosi questa mattina a Palazzo di Città.