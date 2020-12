Vaccini anti-Covid: sono arrivate le dosi nei 4 hub di Salerno 3900 dosi in tutto, 975 fiale per ogni ospedale individuato dall'Asl

Seppur con qualche ora di ritardo e non senza alcune polemiche sul mezzo d'arrivo e metodo di consegna, le prime 3900 dosi di vaccino anti-Covid destinate alla provincia di Salerno sono arrivate negli ospedali indicati come hub per le vaccinazioni (Nocera Inferiore, Battipaglia, Polla, Vallo della Lucania). Nel primo pomeriggio le fiale sono arrivate anche al Curto di Polla e al San Luca di Vallo della Lucania. Inizialmente, a causa del maltempo, si era temuto un possibile slittamento, e invece, su di un furgoncino DHL, le 975 dosi sono arrivate anche nei nosocomi del Cilento e del Vallo di Diano. In tarda mattinata i vaccini avevano già fatto il loro ingresso nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e a Battipaglia. Quando è stato aperto lo scatolo contenenti le prime dosi del siero anti-covid sono partiti gli applausi. Una grande emozione per un giorno che fa guardare al futuro con maggiore speranza. Arrivati negli ospedali, i vaccini sono stati riposti in frigorifero. Da domani partiranno le somministrazioni al personale maggiormente esposto: centri covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub intensive, rianimazioni, infettivi. Si proseguirà, successivamente, con gli ospiti e gli operatori delle residenze sanitarie assistite. Dopo 21 giorni dalla vaccinazione è prevista la secondo dose di richiamo.

"La Direzione Strategica Aziendale dell’AOU di Salerno, in stretto raccordo con la Regione Campania, dopo l’avvio simbolico effettuato nella giornata di domenica 27 dicembre, ha programmato l’inizio della Campagna di Vaccinazione Anti Covid-19 che partirà giovedì 31

dicembre, continuando venerdì 1 gennaio 2021, per poi proseguire fino al completamento della profilassi. - Si legge in una nota dell'amministrazione - Saranno vaccinati dapprima gli operatori sanitari maggiormente esposti dei Reparti Covid e del Pronto Soccorso, successivamente tutto il restante personale, come anche gli studenti della Facoltà di Medicina UNISA, gli Specializzandi, nonché gli operatori delle Ditte fornitrici di servizi."