Salerno, una vigilia di Capodanno "rosè" con botti e fuochi Non tutti hanno rispettato il Dpcm e l'ordinanza del sindaco per vietare i fuochi pirotecnici

Una vigilia di Capodanno diversa dalla passata vigilia di Natale. Se il 24 dicembre molti salernitani hanno rispettato le ordinanze e il Dpcm di Natale evitando assembramenti, la regola non è valsa anche per oggi, 31 dicembre. In molti da questa mattina hanno comunque brindato e festeggiato la fine del 2020, dinanzi ai bar o passeggiando in strada, al punto da creare un inevitabile piccolo "struscio" sul corso centrale della città.

Intanto, come in molti comune è accaduto, anche il sindaco di Salerno aveva vietato con una nuova ordinanza l'esposione di petardi e fuochi d'artificio. Molti, in realtà, dal pomeriggio di oggi continuano a far esplodere i "botti di fine anno", incuranti anche dei controlli presenti in strada.