Padre e figlio finiscono in carcere: nascondevano in auto un'arma clandestina Dovranno rispondere di detenzione e porto abusivo di arma clandestina

I carabinieri della Stazione di Gioi Cilento hanno tratto in arresto due persone, padre e figlio, trovati in possesso di una pistola clandestina. L'operazione è stata effettuata nel comune di Perito. I militari hanno sottoposto a controllo un'auto su cui viaggiavano gli indagati rinvenendo nella loro disponibilità, a seguito di perquisizione, una pistola con matricola abrasa calibro 7,65, con relativo munizionamento. L'arma era stata nascosta sotto la scocca dell'autoveicolo. Altri proiettili sono stati ritrovati nell'abitacolo del veicolo.

Le persone tratte in arresto - per detenzione e porto abusivo di arma clandestina - sono state tradotte presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania in attesa della convalida da parte del GIP.