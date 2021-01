Salerno, Capodanno: botti e fuochi, ignorata ordinanza Continue esplosioni di petardi in tutti i rioni e brindisi nonostante la zona rossa

A Salerno nella notte di San Silvestro non si rispettano restrizioni e ordinanze. Brindisi in strada, gente a passeggio nel tardo pomeriggio, nonostante la zona rossa, e continue esplosioni di petardi e botti in barba all'ordinanza emanata solo poche ore prima dal comune di Salerno. Allo scoccare della mezzanotte fuochi d'artificio e botti un po' in tutti i quartieri. Si è sparato in città molto più degli altri anni, nonostante l'appello ad evitare possibili incidenti che potessero affollare i pronto soccorso degli ospedali già provati dalla pandemia.