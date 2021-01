Pronti, via: il nuovo anno inizia con una sospensione idrica I lavori dell'Ausino lunedì terranno senz'acqua diversi quartieri della città di Salerno

Importante intervento di manutenzione lungo la condotta idrica gestita dall'Ausino: interventi che lunedì riguarderanno la condotta adduttrice consorziale nel comune di Giffoni Sei Casali (in località "Oliveto chiuso) e che porteranno alla sospensione dell'erogazione d'acqua in diverse zone di Salerno a partire dalle 5 del mattino.

In particolare, Salerno Sistemi ha fatto sapere che i disagi lunedì 4 gennaio 2021 riguarderanno Sordina, Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra via Fuardo e via S. luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP), ospedale "G. Da Procida", Rione Calenda Parte Alta (tratto compreso tra via De Fugaldo e via Paolo VI inclusa) e via S. de Vita e Via dei Casali.

Non solo. La società ha fatto sapere che "potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche anche nelle zone di: Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone Matierno, via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, via dei Greci.

Disagi che dovrebbero durare tutta la giornata: "Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente è previsto, in relazione sia a quanto comunicatoci dall'Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell'utenza, per ore 20", ha comunicato Salerno Sistemi.